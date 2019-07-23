المجرم الشهير إل تشابو يستأنف الحكم بالسجن مدى الحياة

استأنف تاجر المخدرات المكسيكي خواكين "إل تشابو" غوسمان الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر في حقه غداة الحكم الذي أصدره قاض فيدرالي في بروكلين، بحسب ما أظهرت وثيقة أضيفت إلى الملف الاثنين.

واستأنف المحامي مارك فرنيش المتخصص في إجراءات الاستئناف الحكم، الخميس، بعد ساعات قليلة على الحكم بالسجن مدى الحياة الذي أصدره القاضي براين كوغان في حق غوسمان.

وفي الولايات المتحدة، لا يترافق الاستئناف مع محاكمة جديدة بل ينبغي على القاضي المعين التحقق من أن الإجراءات القانونية احترمت، وأن قرار محكمة البداية اتخذ مع مراعاة النصوص القانونية. إلا أنه لا يُتوقع صدور الحكم قبل أشهر عدة.

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ويعتبر خواكين غوسمان أكبر تاجر مخدرات في العالم وهرّب إلى الولايات المتحدة ما لا يقل عن 1200 طن من الكوكايين خلال ربع قرن. ورغم توقيفه لا تزال منظمته تقف وراء غالبية المخدرات التي تدخل الولايات المتحدة.

وخلال المحاكمة، أظهرت جهة الادعاء أن التاجر المكسيكي أمر بقتل أو ربما قتل بنفسه ما لا يقل عن 26 شخصا بعد تعذيبهم أحيانا. وهم مخبرون وتجار مخدرات من كارتلات منافسة وعناصر في الشرطة وحتى أفراد من عائلته.

وبعد صدور الحكم، نُقل "إل تشابو" إلى سجن في كولورادو يخضع لإجراءات أمنية مشددة.