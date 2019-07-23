من قلب المحيط إلى المزاد.. عكاز ناجية من تيتانيك

بيع عكاز مزود بضوء كهربائي يعود إلى ناجية من حادث السفينة تيتانيك كانت تشير به طلبا للمساعدة من قارب نجاة، مقابل 62500 دولار في مزاد للسلع البحرية في ولاية رود آيلاند الأميركية.

عقدت دار مزادات غيرنسي المزاد في نيوبورك يومي الجمعة والسبت.

وقال رئيس دا مزادات غيرنسي، أرلان إيتينغر، الاثنين، إن العرض الأعلى على عكاز إيلا وايت كان 50 ألف دولار، بالإضافة إلى الرسوم الإضافية التي أضافتها دار المزاد.

وكان تقدير ثمن العكاز قبل المزاد يتراوح بين 300 ألف و 500 ألف دولار.

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ونُقل العكاز إلى غيرنسي من قبل عائلة ويليامز في ميلفورد بولاية كونيتيكت.

وقال إيتينغر إن بعض أفراد الأسرة اختلفوا على البيع. وتم حل المشكلة قبل المزاد، لكن النزاع ربما جعل المزايدين المحتملين قلقين.

وأضاف إيتينغر أن المزايد الفائز قال إنه كان هناك بالنيابة عن صديق له في المملكة المتحدة.