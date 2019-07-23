"جاسبر كلينتون ميزفينسكي".. هيلاري جّدة للمرة الثالثة

أعلنت تشيلسي كلينتون، ابنة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، على تويتر أنها وضعت مولودها الثالث، الاثنين.

وكتبت كلينتون، المتزوجة من المستثمر مارك ميزفينسكي، على تويتر قائلة: "هذا الصباح استقبلنا ابننا جاسبر كلينتون ميزفينسكي... يغمرنا الحب والامتنان ونتحرق شوقا لتعريفه على أخته وأخيه".

This morning we welcomed our son, Jasper Clinton Mezvinsky. We are overflowing with love and gratitude and can’t wait to introduce him to his big sister and brother. — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) July 22, 2019

وكلينتون هي نائبة رئيس مؤسسة كلينتون الخيرية الدولية وتعيش في نيويورك.

وولدت ابنتها تشارلوت في 2014 بينما ولد ابنها إيدن في 2016.

وعبرت والدتها هيلاري على تويتر عن فرحتها هي وزوجها بيل بهذه الأنباء.