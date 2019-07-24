سياج كهربائي وصدمة.. باندا يتعلم من خطئه في اسكتلندا

تعلم حيوان باندا عملاق بالطريقة الخشنة أن حظيرته الجديدة محمية بسياج كهربائي.

وكان الزوار في حديقة حيوان أدنبره قلقين الثلاثاء، بعد مشاهدة ذكر الباندا يانغ قوانغ وهو يركض عائدا إلى وكره بعد أن فر من صدمة السياج.

وتم إخراج الباندا وشريكته تيان تيان، وهما حيوانا الباندا العملاقة الوحيدان في المملكة المتحدة، من حظيرتهما ذات الجدران الزجاجية في وقت سابق من هذا الشهر، حيث كان من المفترض أن يكون منزلهما الجديد بمثابة فترة راحة سلمية من أعمال البناء الصاخبة في مستشفى سابق قريب.

فيما أكد حراس الحديقة أن السياج الكهربائي موجود من أجل سلامة كل من الحيوانات والجمهور.

وقالت جمعية علم الحيوان الملكية في اسكتلندا، التي تملك حديقة حيوان أدنبره، إن يانغ قوانغ تعرض لصدمة واحدة من السياج الكهربائي، لكنه سيتعلم قريبا تجنبه.