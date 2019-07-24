شاهد القافز بالحبال يتعثر ويسقط من ارتفاع 100 متر

مع أن خبره المعزز بفيديو انتشر في معظم العالم، إلا أن الإعلام في بولندا، لا يدري بعد اسم هذا الهاوي لرياضة معروفة باسم bungee jumping إنجليزياً، أو القفز بالحبال من الارتفاعات، لكن المهم أن حظه كان كبيراً حين قفز الأحد الماضي بالحبال في حديقة عامة بمدينة Gdynia الشهيرة في بولونيا بمينائها على بحر البلطيق.



أمر ما حدث مع البولندي، وليس معلوماً بعد أيضاً، فتعثر حين كان على ارتفاع 100 متر، فرمى نفسه منه ووقع على "فراش أمان" يضعونه على الأرض عادة ليتحرك بالتوازي مع القافز فوقه. مع ذلك كان ترنح البالغ 39 سنة، بحسب ما نرى في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" الآن، عنيفاً عليه، فأسرعوا ونقلوه إلى مستشفى لا يزال يتلقى فيه العلاج مما اكتشف الأطباء، وهو أنه يعاني من كسور في بعض فقرات العمود الفقري، مع رضوض في ذراعه وكتفه من الخضة الكبيرة التي تعرض لها جسمه حين هوى إلى الفراش. كما يعاني من التواءات في عضلة الفخذ أيضاً.

وكان المجهولة هويته ينوي القيام بحيلة استعراضية في الهواء، وفقاً لما ذكرته عنه صحيفة "الصن" البريطانية بعدد أمس، فصعد إلى ارتفاع 100 بواسطة رافعة موجودة في الحديقة، لكن أمراً حدث حين بدأ بشد الحبل بقوة، ففلت الحبل من كاحليه وسقط بأقصى سرعة.