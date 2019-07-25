بهر الناس يوم الباستيل.. "الوقود" يخذل الرجل الطائر!

أخفق الرجل الذي حاول عبور القناة الإنجليزية على لوح طائر محلي الصنع في محاولته، حسبما أفاد التلفزيون الفرنسي.

ونقلت شبكة "سي نيوز" وتلفزيون "و بي إف إم" عن أشخاص مقربين من فرانكي زاباتا قولهم إن رحلته تعرقلت عندما حاول النزول للتزود بالوقود في منتصف الطريق عبر القناة، ولكنه سقط في الماء.

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وبعد الاستعدادات الدقيقة، أقلع المخترع في مجال الطيران زاباتا، الخميس، من بلدة سانغات الساحلية الفرنسية في إقليم باد كاليه وهو مثبت على منصة الطيران الصغيرة التي صممها. من بعيد، وبدا كأنه كان يتزلج في السماء.

وكان يأمل في النجاح بالعبور عبر منطقة دوفر في جنوب شرقي إنجلترا على بعد حوالي 36 كيلومتراً في حوالي 20 دقيقة. وكان يحمل حاوية مملوءة بالكيروسين، وكان يخطط للتزود بالوقود من على متن قارب عبر الطريق.

وزاباتا البالغ من العمر 40 عاماً أبهر الحشود في باريس في يوم الباستيل، وحلق فوق الزعماء الأوروبيين على متن لوحه. لكن عبور القناة العاصفة المليئة بالسفن هو تحد أصعب بكثير.

كان من المقرر أن تتزامن رحلة يوم الخميس مع مرور 110 أعوام على أول رحلة عبر القناة، التي قام بها الطيار الفرنسي لويس بلايريو في 25 يوليو 1909، والذي غادر أيضاً من سانغات بعد عدة محاولات فاشلة حيث أقلع زاباتا يحمل اسم بلايريو.