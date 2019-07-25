مهربان علقا بحاوية كوكايين وسط حرارة عالية.. فاستغاثا بالشرطة

كانا يخشيان أن يختنقا في حاوية مغلقة في عزّ موجة الحرّ في مرفأ بلجيكي، فاتصلا بالشرطة التي أخرجتهما من المأزق قبل أن توقفهما.. لوجود كوكايين في حوزتهما.

وقد وقعت هذه الحادثة، التي تداولتها الصحف البلجيكية الخميس، أمس الأربعاء على أحد أرصفة مرفأ أنتويرب التجاري الكبير الذي يعدّ أبرز مدخل للكوكايين المهرّبة من أميركا الجنوبية إلى أوروبا.

وفي منتصف اليوم، تلقّت شرطة أنتويرب اتصالاً عبر رقم الطوارئ من رجلين قالا إنهما "عالقان" في حاوية معدنية "كانا يفرزان فيه المخدرات"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن النيابة العامة.

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واستغرق الأمر حوالي ساعتين لتحديد موقعهما في المرفأ. ووجد عناصر الشرطة بعد فتح الحاوية رجلين عاريي الصدر سلّما نفسهما بلا مقاومة، بحسب شريط مسجّل للعملية تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورشّ عليهما عمال في المرفأ مياها للتخفيف من حدّة الحرّ وسط حرارة تخطّت 40 درجة مئوية الأربعاء في بلجيكا. ووضُع الرجلان في السجن على ذمّة التحقيق.

ولم تحدّد كمية الكوكايين التي عثر عليها في الحاوية، لكن صحفية "غازيت فان أنتويرب" المحلية قدّرتها بمئات الكيلوغرامات.

وتعود أكبر مضبوطات للكوكايين في مرفأ أنتويرب إلى العام 2018 مع ضبط أكثر من 50 طنّا من الكوكايين، بحسب الأرقام الرسمية.