بعد تعطل المكيف.. الحرارة تقتل 3 كلاب في سيارة أميركية

أعلنت الشرطة الأميركية أن امرأة من رود آيلاند تركت 3 كلاب في سيارة لمدة ساعة و43 دقيقة في يوم وصلت درجة الحرارة فيه إلى 34 مئوية، فنفقت الحيوانات.

ومع ذلك خرجت آن غارنت من الاحتجاز بكفالة 10 آلاف دولار بعدما مثلت أمام محكمة الجمعة، على خلفية اتهامات تشمل الوحشية غير الضرورية تجاه حيوانات.

وكانت الشرطة قد وجدت كلبين أسودين من نوع لابرادور ريتريفر وثالثا من نوع كيشوند داخل سيارة خارج متجر بعد ظهر الأحد.

كما ذكرت الشرطة أن السيارة كانت تدور ولكن يبدو أن مكيف الهواء لم يكن يعمل.

إلى ذلك رفض محامي غارنت التعليق، بحسب أسوشيتيد برس.

بينما احتشد مؤيدون في قاعة المحكمة الجمعة، قائلين إن غارنت محبة للحيوانات وقد رعت مئات الكلاب، وذكروا أنها تركت مكيف الهواء يعمل في السيارة لكنه توقف عن العمل لسبب أو لآخر.