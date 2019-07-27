صور صادمة.. احترقت رقبتها من سلك شاحن غير أصلي

أصيبت فتاة أميركية بحروق من الدرجة الثانية جراء اشتعال شاحن غير أصلي لهاتفها "آيفون" عند ملامسته لقلادة كانت برقبتها.

ووقعت الحادثة عندما كانت الفتاة البالغة من العمر 19 عاما، ترقد في السرير فيما تقع نهاية الشاحن غير الأصلي أسفل وسادتها، ولم يكن متصلا بهاتفها وفق ما نشرته صحيفة "ميرور".

وشعرت الفتاة "بحرق وألم شديدين" حول عنقها، عندما لمست نهاية الشاحن العقد الذي كانت ترتديه، ونقل التيار الكهربائي إليها ما سبب اشتعالا أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الثانية.

ونقلت الفتاة إلى المستشفى على الفور، حيث تم تشخيص إصابتها بـ"حروق الدرجة الثانية".

ويعتقد الأطباء أن شاحنها لامس القلادة التي كانت ترتديها ما تسبب في "صدمة كهربائية"، وتمت إزالة القلادة من رقبتها وتضميد جروحها وعادت إلى المنزل مع مجموعة من المسكنات.