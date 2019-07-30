فيديو.. الروبوت "صوفي" يحضر أطباقاً تقليدية بـ45 ثانية

صمّمت شركة سنغافورية روبوتا يمكنه تحضير وعاء ساخن من طبق لاكسا الشهير في هذا البلد خلال 45 ثانية فقط.

ويمكن مساعد الطاهي الكهربائي هذا الذي يطلق عليه مصنّعوه "صوفي" أن يسلق النودلز ويضيف إليها القريدس المطبوخ مسبقاً وحساء جوز الهند الحار بدقة انسكاب كبيرة، بمعدل حوالي 80 وعاء في الساعة.

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وقال بول يونغ وهو ضيف حضر احتفال إطلاق "صوفي" الذي أشرفت عليه "أورانج كلوف" المطورة للجهاز مع شركة هندسية محلية "إنه ممتاز. أود أن أقول إنه لا يوجد فرق بين الطبق الذي حضّره الروبوت والأطباق التي يحضّرها البشر".

وقال تان تون ليم، مساعد مدير المبيعات في "أورانج كلوف"، إن الروبوت سيحد من المهمات المتكررة للطهاة وسيسمح لهم بالتركيز على فهم حاجات الزبائن.

وسيخفّض الروبوت "صوفي" عدد الطهاة المسؤولين عن تحضير أطباق لاكسا من اثنين إلى واحد سيكون دوره الرئيسي إعادة وضع المكونات والحفاظ على نظافة المكان.

وقال تان إن الشركة اختارت صنع روبوت يحضّر لاكسا لأنه أحد أكثر الأطباق شعبية، وهم يعملون على تكييف التصميم ليصبح باستطاعته تقديم أطباق تقليدية أخرى.

وكانت شركة محلية أخرى قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستطلق 300 روبوت بحلول آذار/مارس المقبل للمساعدة في تنظيف الفنادق ومراكز التسوق والمباني الحكومية، في حين يتم تجربة الطائرات بدون طيار لتفقد واجهات المباني بحثا عن أي شوائب، وهي عملية يدوية شاقة حاليا.