500 سن.. هذا ما اقتلعه الأطباء من فم طفل هندي!

قال أطباء، الأربعاء، إنهم اقتلعوا نحو 526 سنا وضرسا ونابا من فم طفل عمره سبع سنوات، يعاني من حالة طبية غير عادية.

ويعاني الطفل من ورم في الجانب الأيمن من الفك السفلي له منذ كان عمره ثلاث سنوات.

وأظهر فحص طبي أجراه جراحون وجود نمو كبير يحتوي على هياكل صلبة متعددة في الفك.

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وأكد الأطباء أن هذه حالة طبية فريدة من نوعها. ووصفت الحالة النادرة بأنها "ورم مركب بالأسنان".

وفي 2014 اقتُلعت 232 سنا من فم مراهق في مومباي بالهند أيضا.