أوصاف صادمة أطلقها ريغان على الأفارقة

أدلى الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان بتصريحات عنصرية ضد الأفارقة عندما كان حاكما لكاليفورنيا، ووصفهم بـ"القرود"، بحسب محادثة مسجلة مع الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون، عثر عليها حديثا.

ووجد التسجيل الذي يحتوي على مكالمة هاتفية جرت في تشرين الأول/أكتوبر 1971، تيم نافتالي المدير السابق لمكتب ريتشارد نيكسون الرئاسي، ونشرت مجلة "ذي اتلانتك" التسجيل على الأنترنت، الأربعاء.

ويحتوي التسجيل على مكالمة هاتفية أجراها ريغان مع نيكسون بعد تصويت الأمم المتحدة لصالح الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية.

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وكان ريغان، الذي فاز بالرئاسة في 1980، مدافعا متحمسا عن تايوان، واتصل بنيكسون لينفس عن غضبه من الدول الإفريقية التي تحدت الولايات المتحدة وصوتت في الأمم المتحدة لصالح الاعتراف بالصين.

وفي المكالمة انتقد ريغان الدول الإفريقية التي اصطفت ضد الولايات المتحدة، وقال: "الليلة الماضية أقول لك، شاهدت ذلك الشيء (المؤلم) على التلفزيون". ويجيبه نيكسون "نعم".

ويواصل ريغان: "رؤية هؤلاء القرود من تلك الدول الإفريقية - عليهم اللعنة، إنهم ما زالوا لا يجيدون ارتداء الأحذية".

ورد نيكسون بقهقهة، وكرر بحبور ما قاله ريغان في محادثات مسجلة أخرى مع مستشاريه.

وقال نفتالي، الذي يشغل حاليا منصب أستاذ مساعد في جامعة نيويورك، إن الجزء من التسجيل الذي يحتوي على تصريحات ريغان حُجب في البداية لحماية خصوصيته، ولكن الأرشيف الوطني نشر التسجيل كاملا قبل أسبوعين.

واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرارا بإطلاق التصريحات العنصرية، ووبخه مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون مؤخرا بسبب "تصريحاته العنصرية" التي أدلى بها بحق أربع نائبات ديمقراطيات من الأقليات الاثنية.