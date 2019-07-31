الأمير هاري: اتفقت مع ميغان على إنجاب طفلين كحد أقصى

قال الأمير هاري، إنه وزوجته ميغان سوف ينجبان طفلين "كحد أقصى"، وأرجع ذلك لمخاوف تتعلق بالبيئة. وفق حوار نشرته مجلة "فوغ" البريطانية.

وقد ناقش الدوق، حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، القضايا المتعلقة بالبيئة والمسؤولية والتغير المناخي مع الدكتورة جين جودال المتخصصة في علم الرئيسيات في حوار من أجل عدد شهر سبتمبر المقبل لمجلة فوغ.

وقال هاري، الذي استقبل ابنه الأول آرتشي من زوجته ميغان في مايو الماضي، إن الأبوة عززت من "تواصله وحبه للطبيعة".

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ولدى حديثه عن نيته إنجاب أكثر من طفل، قاطعته جين، التي طالبته بعدم إنجاب" الكثير".

ورد الأمير "اثنان كأقصى حد" قبل أن يعرب عن مخاوفه بشأن البيئة بالنسبة للأجيال المقبلة، واتفق الأمير وجين على أن وضع البيئة "مخيف بالفعل".

وتساءل هاري" كم دليل يجب أن تقدمه لنا الطبيعة قبل أن نتعلم أو نقوم بإيقاظ أنفسنا لرؤية الضرر والدمار الذي نسببه؟".