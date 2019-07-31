بعد اختفائه.. العثور على جثة مالك أكبر سلسلة مقاهٍ في الهند

أعلنت الشرطة الهندية، الأربعاء، العثور على جثة مالك أكبر سلسلة مقاهٍ في الهند في نهر بجنوب الهند، وذلك بعد نحو 36 ساعة من اختفائه.

وكان في جيه سيدهارثا قد اختفى من على جسر فوق النهر في بلدة مانجالورو مساء الاثنين، مما أثار تكهنات حول مواجهته لصعوبات مالية واحتمالية انتحاره.

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وكان سيدهارثا في طريقه إلى مدينة مانجالورو عندما طلب من سائقه أن ينزله عند جسر نهر نيترافاتي، وأن ينتظره حتى يفرغ من التنزه سيراً على الأقدام على الجسر .

وقالت الشرطة إن السائق أبلغ الشرطة بعدم عودة سيدهارثا للسيارة ولم يستطع هو العثور عليه.

العثور على الجثة

وقال سانديب باتيل، مفوض شرطة مدينة مانجالورو "عثر صيادون على جثته صباح اليوم، على بعد 500 متر من الجسر فوق نهر نيترافاتي".

وأضاف "تم التعرف على الجثة، وسوف يتم تسليمها للأسرة عقب استكمال الإجراءات الرسمية".

يشار إلى أن شركة "كافيه كوفي داي انتربرايز ليمتد" هي إحدى أنجح الشركات في الهند خلال العقود الماضية.

وتمتلك الشركة 1700 فرع في أنحاء الهند، وتعرف بأنها وراء شهرة مشروب القهوة في الهند، التي يفضل سكانها بصورة كبيرة تناول الشاي.