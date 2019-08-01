بعد 85 عاماً على وفاته.. استخراج جثة زعيم عصابة للتأكد من هويته

يريد أقارب رجل العصابات الأميركي جون ديلينجر، الذي اشتهر في ثلاثينيات القرن الماضي، استخراج جثته من مدافن في إنديانابولس للتأكد من أنه الرجل الذي أرداه عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي قتيلا في شيكاغو عام 1934.

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وأصدرت إدارة الصحة في انديانابولس شهادات موقعة من مايك تومبسون وكارول تومبسون غريفيث، اللذين يقولان إن ديلينجر كان عمهما ويريدان استخراج رفاته كي تخضع لتحليل الطب الشرعي.

وكانت صحيفة "شيكاغو صن تايمز" ومحطة "دبليو إل إس تي في" أول من تحدث عن شهادات طلب استخراج الرفات.

ويقول أقارب ديلينجر إنهم تلقوا "دليلاً" يثبت أن الشخص الذي قتل في مسرح "بيوغراف" في شيكاغو في 22 يوليو/تموز 1934 قد لا يكون ديلينجر.

وتم التصديق على تصريح الاستخراج في يوليو/تموز الماضي. من جهتها، ذكرت شبكة "ايه. آند. إي" التلفزيونية أنها ستغطي عملية استخراج الرفات في إطار عمل وثائقي لصالح محطة "هيستوري تشانل".