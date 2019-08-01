هذا ما أهداه رئيس منغوليا لأصغر أنجال ترمب!

خلال زيارة له في واشنطن، أهدى رئيس منغوليا خالتما باتولغا، جوادا منغوليا هو أحد رموز بلده إلى النجل الأصغر للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

لكن بارون ترمب (13 عاما) لن يتمكن من امتطاء الجواد، لأن الحصان "فيكتوري" لن ينقل إلى الولايات المتحدة، على ما قالت الناطقة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام.

The First Family is very grateful to Mongolia for this time-honored traditional gift. The horse has been named “Victory” and will remain in Mongolia. pic.twitter.com/aFqtJzc1Il — Stephanie Grisham (@PressSec) July 31, 2019

وعلق دونالد ترمب "يبدو رائعا" في الصورة بعدما شكر بحرارة ضيفه على هذه الهدية التقليدية للدبلوماسية المنغولية.

ومنغوليا بلد شاسع لا يتمتع بكثافة سكانية كبيرة لكنه يرتدي أهمية استراتيجية متنامية بالنسبة لواشنطن بسبب موقعه بين الصين وروسيا.

ويتمتع البلد بمخزونات كبيرة من الموارد الطبيعية ولا سيما عناصر أرضية نادرة وهي معادن أساسية للتكنولوجيا المتطورة.



