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كوري جنوبي يشعل النار في نفسه بسبب تكنولوجيا اليابان

رجل كوري جنوبي يشعل النار في نفسه  
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قالت الشرطة في كوريا الجنوبية إن رجلاً كورياً جنوبياً يبلغ من العمر 72 عاماً في حالة حرجة بعد أن أشعل النار في نفسه في وسط مدينة سيول، للتعبير عن غضبه تجاه اليابان وسط التوترات المتفاقمة بين الدول حول التجارة وتاريخ الحرب.

وأشار مسؤول من مركز شرطة جونغنو في سول، اليوم الخميس، إن الرجل كان يعالج في مستشفى سيول من حروق على كامل جسده.

ويقول المسؤول إن الشرطة في مكان الحادث عثرت على حقيبة من المحتمل أنها تخص الرجل واحتوت مذكرة تنتقد اليابان، بسبب قرارها بتشديد الرقابة على صادرات التكنولوجيا الفائقة إلى كوريا الجنوبية وتعهد بمحاربة طوكيو حتى يعتذر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وكان رجل كوري جنوبي يبلغ من العمر 78 عاماً قد توفي في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن قتل نفسه بالقرب من السفارة اليابانية في سيول.

كلمات دالّة

#كوري جنوبي, #اليابان

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