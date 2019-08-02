جريمة قتل في فرنسا.. والسبب موقف سيارات!

قتل رجل بالرصاص، ليل الخميس، في بيزييه جنوب فرنسا، إثر خلاف على موقف للسيارات على ما يبدو، وفق ما أفاد المحققون في هذه الجريمة.

وقالت مفوضة الشرطة، كارولين رافو، لوكالة فرانس برس، مؤكدة معلومات أوردها موقع "متروبوليتان" المحلي: "نتعامل مع جريمة قتل حصلت على طريق عام وسط المدينة إثر خلاف على موقف للسيارات، وفقاً للشهادات الأولية التي جمعت بعد الحادث مباشرة".

وتابعت رافو: "أتاحت لنا الشهادات الاشتباه بشخص معين".

وتعود الأعيرة النارية التي وجدت في المكان وهي من عيار 22، إلى مسدس.

وتوفي الرجل، الذي يتراوح عمره بين 30 و40 عاماً، قبل وصول المسعفين.

أما المشتبه به، الذي يتراوح عمره بين 20 و30 عاماً، فلاذ بالفرار في سيارته ويجري البحث المكثف عنه.