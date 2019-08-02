ضبط كمية قياسية من الكوكايين بقيمة مليار يورو بألمانيا

أعلنت الجمارك الألمانية ضبط كمية قياسية من الكوكايين في البلاد بلغت 4,5 أطنان داخل حاوية في مدينة هامبورغ تبلغ قيمة بيعها بالمفرق مليار يورو.

وأوضحت الجمارك في هامبورغ في بيان: "إنها أكبر عملية ضبط منفردة في ألمانيا".

وكانت السلطات ضبطت ما مجموعه 3,8 أطنان في ثلاث عمليات بين عامي 2017 و2018.

وأتت الحاوية التي صُرح أنها تنقل حبوب الصويا، من مونتيفيدو. وكان يفترض أن تنقل إلى انتويرب في بلجيكا.

وعندما فتح موظفو الجمارك الحاوية، وقعوا أولا على عدد كبير من الحقائب الرياضية السوداء بلغ عددها 211 حقيبة عثروا في داخلها على 4200 رزمة من المخدرات.

وتتمتع المخدرات بنقاوة عالية ما يسمح ببيعها في السوق بحوالي مليار يورو على ما أكدت الجمارك الألمانية.