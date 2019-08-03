علق في فتحة مجارٍ لساعات.. فأنقذوه وأعطوه مهدئاً

تمكنت فرق الإطفاء الأميركية من إنقاذ راكون علق رأسه في شباك فتحة مجارٍ لساعات عدة في نيوتون قرب بوسطن في ولاية ماساتشوستس.

وقالت فرق الإطفاء في تغريدة: "تمكنا من إنقاذ الراكون العالق بمساعدة مركز والتام أنيمل كونترول. لقد كان عالقاً منذ فترة لكن يسعدنا أن نعلن أنه حر".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عناصر الإنقاذ وصلوا إلى المكان بعد بلاغ من راكب دراجة هوائية. وكان الحيوان متدلياً فوق المجاري بعدما علق رأسه بين القضبان التي حاول التمسك بها بقوائمه.

وقال المسؤول بفرق الإطفاء في نيوتون، مايكل بيانكي: "حاولنا سحب رأسه من سياج فتحة المجاري مستخدمين الصابون والماء".

ولجأ فريق الإنقاذ بعد ذلك إلى مركز للعناية بالحيوانات في والتام، الذي أرسل طبيباً بيطرياً حقن الحيوان بمهدئ وتمكنوا بعد ذلك من إخراج رأسه وإنقاذه. واستمرت العملية ساعتين.

وذكرت فرق الإطفاء في تغريدة: "نحن مستعدون دائماً لمساعدة رفاقنا الحيوانات، كانت عملية هائلة!".