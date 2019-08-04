لندن.. اعتقال شاب مشتبه به في محاولة قتل طفل بمعرض فني

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب للاشتباه في قيامه، الأحد، بإلقاء طفل يبلغ من العمر 6 سنوات من منصة مشاهدة بالطابق العاشر في معرض تيت مودرن للفنون في لندن.

وقالت شرطة العاصمة إن الضباط والمسعفين عثروا على الطفل المصاب على سطح الطابق الخامس من مبنى تيت، وجرى نقله جوا إلى مستشفى محلي، حيث يرقد في حالة حرجة، حسب ما ذكرت الشرطة في بيانها.

وأضاف البيان: "ظل شاب يبلغ من العمر 17 عاما مع أفراد من الجمهور على منصة المشاهدة في الطابق العاشر. لا يوجد ما يوحي بأنه معروف للضحية".

وتقع منطقة العرض المفتوحة ومقهى على سطح تيت مودرن، المعرض البريطاني للفن الحديث الدولي. ويستمتع زوار الشرفة المفتوحة بمشاهدة مناظر بانورامية مجانية للعاصمة البريطانية.

ويطل المعرض على الجهة الجنوبية من نهر التايمز، وجاء أكثر مناطق الجذب السياحي شعبية في المملكة المتحدة عام 2018، وزاره 5.9 مليون شخص.