شهد العالم في تموز/يوليو 2019 أكثر الأشهر حراً على الإطلاق، إذ سجلت خلاله حرارة قياسية تخطت تلك المسجّلة في الشهر عينه من عام 2016، بحسب بيانات خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية حول التغير المناخي.

وقال جان-نويل تيبو رئيس الخدمة في بيان إن "تموز/يوليو هو عادة أكثر أشهر السنة حراً في العالم، لكن بحسب بياناتنا، تموز/يوليو 2019 هو أيضا بفارق بسيط أكثر الأشهر حرا التي يتمّ تسجيلها".

وأشار إلى أنه "من المتوقع أن تواصل درجات الحرارة القصوى في العالم ارتفاعها في ظلّ استمرار انبعاثات غازات الدفيئة وتأثيرها على مستويات الحرارة".

وبحسب معطيات "كورنيكوس"، كانت الحرارة في تموز/يوليو 2019 أعلى بـ 0,04 درجة من المستوى القياسي السابق المسجّل في تموز/يوليو 2016 بتأثير من ظاهرة إل نينيو.

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وهذا الفارق ضئيل جدا بحيث قد لا تتوصّل هيئات أخرى تجمع بيانات من هذا القبيل إلى الخلاصة عينها، وفق ما جاء في بيان "كوبرنيكوس". ولم تنشر بعد الوكالة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) بياناتها لشهر تموز/يوليو 2019.

وبحسب "كوبرنيكوس"، كانت الحرارة المسجلة في تموز/يوليو 2019 أعلى بـ 0,56 درجة من المعدّل السائد في الفترة 1981-2000، وأعلى بحوالي 1,2 درجة مئوية من المستويات المسجّلة قبل الثورة الصناعية، وهي الحقبة المرجعية لخبراء الأمم المتحدة.