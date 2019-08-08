اتصل بالشرطة خطأ.. ففضح نفسه بنفسه!

اتصل رجل كندي سبعيني بالشرطة خطأ ظناً منه أنه رقم الاستعلامات، فاكتشفت القوى الأمنية في منزله حوالي 100 قطعة سلاح قامت بمصادرتها.

وأعلن عناصر من الشرطة الفيدرالية الكندية، مساء الأربعاء، أنهم عثروا قبل يومين على 94 بندقية وستة مسدسات بمنزل يقع في شيبوغي بمقاطعة نوفا سكوشا (شرق كندا).

وكان الرجل، البالغ 73 عاماً، يمتلك رخصة بهذه الأسلحة، لكنه لم يكن يخزنها بطريقة نظامية، أي أن تكون مفككة وموضوعة في خزانة مقفلة، فصادرت الشرطة الأسلحة وأوقفت الرجل لفترة قصيرة.

وكانت الشرطة الفيدرالية قد توجهت، الاثنين إلى منزل الرجل في إجراء احترازي للتحقق من سلامته، مع أنه أكد اتصاله عن طريق الخطأ. واتصل بالرقم 911 خط الشرطة، فيما كان يريد الاتصال بالاستعلامات على الرقم 411.

وتعتمد الشرطة الفديرالية سياسة الانتقال إلى المكان عند ورود أي اتصال حتى لو تم الاتصال خطأ وحتى لو قطع المتصل الاتصال.

وأوضحت الناطقة باسم الشرطة الفيدرالية في المقاطعة، جينيفر كلارك، لوكالة فرانس برس، أن الأمر قد يتعلق بشخص جريح يعجز عن الكلام أو شخص مهدد مباشرة ولا يمكنه الكلام بحرية. وقد عثر عناصر الشرطة على الأسلحة سريعاً.

وأفرج عن الرجل بانتظار مثوله أمام محكمة بيارموث في 5 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وفق الشرطة.