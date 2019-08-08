نسخة خالية من صحيفة لبنانية.. استيقظوا قبل فوات الأوان!

احتجت صحيفة لبنانية، ناطقة بالإنجليزية في لبنان، على تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد عن طريق الامتناع عن نشر مقالات وأخبار في طبعتها الورقية الصادرة الخميس.

وكتب في كل صفحة من طبعة "ديلي ستار" اليوم عبارة واحدة تشير إلى مشكلة من مشكلات البلاد، مثل الجمود الحكومي، والديون العامة المتزايدة، والخطاب الطائفي المتزايد، والبطالة.

ورُسم في الصفحة الخلفية صورة لشجرة الأرز، الرمز الوطني، مكتوب عليها "استيقظوا قبل فوات الأوان!".

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية منذ أشهر، ولم تجتمع الحكومة منذ حادث إطلاق النار بقرية جبلية في 30 يونيو/حزيران الماضي أدى لتصاعد التوتر في البلاد.

ويبلغ الدين الوطني اللبناني نحو 85 مليار دولار، أو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.