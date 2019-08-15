وزيرة متهمة بسرقة الدكتوراه.. وهذا ردها!

قالت وزيرة من يسار الوسط في حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها ستستقيل إذا ألغيت درجتها للدكتوراه بسبب اتهامات بالانتحال الأدبي.

واعتبرت فرانسيسكا غيفاي، وهي عمدة سابقة لأصعب مديريات برلين، نجمة صاعدة في السياسة الألمانية وحزبها الديمقراطي الاجتماعي عندما عينت وزيرة للأسرة في 2017، لكن مزاعم بسرقتها الأدبية دفعت الجامعة الحرة في برلين إلى مراجعة رسالتها المقدمة في 2010، وهي العملية التي يتوقع أن تنتهي لاحقا هذا العام.

وقال مكتب غيفاي، الخميس، إنها لن تترشح لقيادة حزبها بسبب التحقيق الجاري، كما ستتخلى عن منصبها الوزاري "إذا ألغي لقب الدكتوراه".

ودفعت النتائج الضعيفة في الانتخابات البعض داخل الحزب الديمقراطي الاجتماعي إلى اقتراح استقالة الحزب من حكومة ميركل.