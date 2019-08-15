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وفاة حاكم مباراة كرة قدم قبل انطلاقها بساعات

المصدر: قبرص - أسوشيتد برس
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قالت شرطة قبرص إن بريطانيا (74 عاما) عضو بلجنة حكام ومراقبين من المقرر أن تتولى التحكيم في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا اليوم الخميس، توفي.

وقالت الشرطة لأسوشيتدبرس إن أدريان تيتكومب شعر بالتعب وفقد وعيه أثناء جلوسه مع رفاقه بردهة فندق في العاصمة نيقوسيا.

تيتكومب نقل إلى المستشفى على الفور في قبرص حيث أكد الأطباء وفاته، وأبلغت أسرته بوفاته.

المجموعة التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" كانت في قبرص للقيام بأعمال التحكيم في المباراة الثالثة في التصفيات المؤهلة بين أبولون ليماسول القبرصي وأوستريا فيينا النمساوي.

وكان أبولون فاز على أوستريا في المباراة الأولى بواقع هدفين مقابل هدف واحد، وسيلتقيان في مباراة العودة اليوم الخميس على ملعب جي إس بي في نيقوسيا.

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