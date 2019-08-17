ألاسكا تسجل أعلى ارتفاع في درجات الحرارة على الإطلاق

المصدر: أنكوراج، ألاسكا – أسوشيتد برس

قال خبراء الطقس الأميركيون إن ألاسكا شهدت أكثر الشهور ارتفاعا في درجات الحرارة على الإطلاق.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن متوسط درجة الحرارة في ألاسكا في يوليو/ تموز بلغ 14.5 درجة مئوية، ما يزيد بنحو 3 درجات مئوية عن المتوسط وأعلى بمقدار 0.4 درجة مئوية عن أعلى درجات حرارة سجلت في يوليو/ تموز 2004.

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وأشار خبراء المناخ إلى أن مثل هذه الظواهر الجوية غير العادية من المرجح أن تصبح أكثر شيوعًا في ظل الارتفاع المستمر لدرجة حرارة المناخ.

وقال برايان بريتشنايدر من المركز الدولي لأبحاث القطب الشمالي التابع لجامعة ألاسكا فيربانكس، إن ألاسكا شهدت "زيادات عديدة في درجات الحرارة على مدى عقود".

وأوضح أنه أصبح من الأسهل وجود ظروف جوية غير عادية نتيجة لارتفاع درجة حرارة المناخ.

شوهدت آثار الشهر الدافئ في جميع أنحاء الولاية، مع اختفاء الجليد البحري شمال ألاسكا وظروف الجفاف في جنوب شرقي الولاية المسمى بانهاندل.