فيديو لراكب سافر من كوبا لأميركا بين بضائع الطائرة!

أعلنت السلطات الأميركية أنه تم العثور على مسافر اختبأ في قسم البضائع على متن طائرة وصلت من هافانا إلى مطار ميامي الدولي.

وأظهر مقطع مصور تم تداوله على تويتر، الجمعة، أفراد الطاقم وهم يحيطون بالرجل على الأرض بعد هبوط الطائرة الخاصة التابعة لشركة "سويفت إير" في ميامي بعد منتصف الليل مباشرة.

وصرح شهود عيان لشبكة "إن بي سي 6" الإعلامية بأنهم سمعوا صوتاً في منطقة الشحن قبل أن يطلب الرجل الماء.

وقال الناطق باسم المطار غريغ تشين لأسوشيتدبرس، إن الرجل اقتيد إلى الاحتجاز من قبل عناصر هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية.

ولم تعقّب "سويفت إير" على القصة، كما لم تتوفر معلومات إضافية.