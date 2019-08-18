ذهبت للمستشفى معتقدةً أنها مصابة بحصوات الكلى.. فأنجبت 3 توائم

قالت امرأة من ولاية داكوتا الجنوبية الأميركية إنها وضعت ثلاثة توائم مؤخراً، ولم تكن على علم بشأن حملها حتى ذهبت إلى المستشفى معتقدةً أنها مصابة بحصوات الكلى.

وأوردت قناة "كوتا تي. في" أن دانييت غيلتز، وهي من مدينة ستورغيس في ولاية داكوتا الجنوبية، وضعت 3 توائم بحالة صحية جيدة في 10 أغسطس/آب الجاري.

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وأوضحت غيلتز أنها رغم أن لديها طفلين آخرين، لم تكن تعلم أنها حامل في الأسبوع الـ34.

وأضافت أنها عندما بدأت تشعر بآلام اعتقدت أنها بسبب حصوات الكلى التي كانت أصيبت بها من قبل. ولكن الأطباء أبلغوها بأنها حامل بعدد من الأجنة.

وولد التوائم الثلاثة خلال أربع دقائق وكان وزن كل واحد منهم حوالي 1.8 كيلوغرام.

وأطلق على التوائم الثلاثة أسماء بليز وجيبسي ونيكي.