هكذا أصبح الجليد سلعة فاخرة تباع بالمحلات الراقية

تزدهر صناعة الجليد الطبيعي التقليدية مجددا بعد تحويلها إلى صناعة فاخرة تباع إلى محلات الجليد الراقية في مناطق طوكيو العصرية،

لا سيما بعد أن فقدت المنتجات باهظة الثمن وكثيفة العمالة مكانتها مع توافر نسخ أرخص، تصنع بالآلات.

وهذا حال صناعة الجليد الطبيعي الذي اختفت تجارته في العقود الأخيرة، فمع تطوير آلات صنع الجليد، انخفض عدد صانعي الجليد التقليديين إلى أقل من 10 آلات في جميع أنحاء اليابان، لكن إعادة اختراع الجليد الطبيعي الصنع كمنتج حرفي راقٍ ساعد على إحياء القطاع من جديد.

فالمنتج أصبح يباع لمحلات الجليد الراقية في مناطق طوكيو العصرية، بعد تحويله إلى حلوى الكاكيغوري الفاخرة المصنوعة من الجليد الطبيعي وهريس الفاكهة عالية الجودة بدلا من شراب النكهة الاصطناعية.

ويعود تاريخ الكاكيغوري إلى فترة ازدهار ثقافة المحاكم الأرستقراطية آنذاك.

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حيث كانت محفوظة للأغنياء فقط، وبعد بناء أول مصنع لصنع الثلج في طوكيو عام 1883 أصبح بإمكان الناس العاديين تذوق الحلوى.

وفي هذا الصدد، يقول يويشيرو ياماموتو، مزارع ثلج: "في البداية، في منتصف فصل الشتاء، كان لي ربما ثلاثة عملاء كل يوم ولكن الآن خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط لدي حوالي 300 عميل".

ويبدأ موسم صناعة الجليد في الخريف عندما يقوم العمال بإعداد حفرة تشبه حوض السباحة وصب مياه الينابيع، ثم تتم إزالة الطبقات الأولية المجمدة مع الأوساخ والأوراق الساقطة.

ويبدأ صنع الجليد الفعلي في فصل الشتاء، فبمجرد أن يبلغ سمك الجليد 14 سنتيمتراً وهو ما يستغرق أسبوعين على الأقل، تقطع إلى كتل مستطيلة بوزن 40 كجم للكتلة، وتنشر على شريحة خيزران طويلة ثم تباع هذه القطع لبعض محلات الجليد في طوكيو وكذلك المتاجر الكبرى، حيث أصبحت هذه الحلوى تحظى بشعبية واسعة في جميع أنحاء اليابان.