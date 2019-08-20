رونالدو يشتري سكوت من تتهمه باغتصابها.. وثائق تثبت

ما زالت قضية اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وعارضة الأزياء الأميركية، كاثرين مايورغا، متفاعلة حتى اليوم، بالرغم من مضي سنوات كثيرة على الحادثة.

الجديد فيها كشفه موقع TMZ، الذي أعلن امتلاكه وثائق تثبت أن نجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، دفع مبلغا ماليا ضخما لعارضة الأزياء التي تتهمه باغتصابها مقابل سكوتها، بعد أن تقدمت كاثرين مايورغا، في سبتمبر 2018، بشكوى في مدينة لاس فيغاس، اتهمت فيها البرتغالي باغتصابها ليلة 12 يونيو/حزيران 2009، في أحد فنادق المدينة.

كما أشار الموقع إلى أن الوثائق ومستندات المحكمة التي يملكها تتضمن اعتراف اللاعب بتحويل الأموال للأميركية.

وأوضح الموقع أن البرتغالي فعل ذلك كي لا تناقش مايورغا جلسات المحكمة في وسائل الإعلام. ومع ذلك، فإن اللاعب ما زال ينكر تورطه في قضية الاغتصاب المتهم بها منذ العام 2009.

وجاء في البروتوكول: "السيد رونالدو دفع للمدعية مبلغ 375 ألف دولار، واتفق الطرفان على الحفاظ على السرية".

يذكر أن محكمة في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا الأميركية كانت أسقطت في يوليو/تموز الماضي، تهمة الاغتصاب عن كريستيانو رونالدو، وذلك وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال حساب مكتب المدعي العام للمقاطعة، على موقع "تويتر"، إنه "استنادا إلى ملفات القضية التي تمت مراجعتها والمقدمة أثناء التحقيق، تأكد أنه لا يمكن إثبات ادعاءات الاعتداء الجنسي الموجهة لكريستيانو رونالدو دون أدنى شك. وبالتالي، لن تكون هناك أي تهم أو ملاحقات قضائية".