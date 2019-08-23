تصرف غريب.. تسلق جدار المطار ليتمشى بين الطائرات

في تصرف عجيب، قام رجل غريب الأطوار بتسلق جدار مطار مومباي، ليمشي تحت طائرة كانت في انتظار دورها لدخول المدرج للمغادرة، وذلك بعد ظهر الخميس.

وفي مقطع فيديو تم التقاطه من قمرة قيادة طائرة أخرى، يظهر الرجل "الغريب" وهو يتجول بالقرب من طائرة ويتفحصها وفق ما نشرته وكالات أنباء هندية.

وقال مصدر من قوات الأمن الداخلي إن الرجل تسلق الجدار في حدود الساعة 1:40 مساء الخميس، وتم القبض عليه في الساعة 1:42 مساء بالتوقيت المحلي.

مطاردة واعتقال

وأضاف "تمت مطاردته واعتقاله وتفتيشه بدقة ولم يعثر على شيء بحوزته"، مشيرا إلى أنه لم يكن يحمل أي وثيقة هوية.

وصرح ضابط شرطة بالمطار بأن المتسلل يبلغ من العمر 24 عاما ويقيم في سيون.

وتابع قائلا إن "الشرطة اتصلت بأفراد أسرة الشاب وعلمت أنه يخضع للعلاج من حالة طبية".

وأفادت عائلته بأنه يتحول إلى شخص مزعج إذا لم يتناول الأدوية، مشيرة إلى أنه أقدم الأسبوع الماضي على الصعود على سطح حافلة في المنطقة.