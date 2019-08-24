شاهد.. سجناء يفرون من سجن بريطاني عبر "ثقب الحائط"

هرب سجناء من حبس وينشستر البريطاني بعد أن قاموا بثقب جدرانه البالية وحفروا طرقات لهم منها.

في التفاصيل، وجهت السلطات البريطانية اتهاما لرؤساء سجن وينشستر مفاده أنهم تجاهلوا تحذيرات من تفكك عدة زنازين، وذلك بعد ظهور مقطع فيديو لسجناء يركضون في السجن بعد أن حفروا طريقهم عبر الجدران، حيث وثق مقطع فيديو انتشر بكثرة وقائع ما حدث.

وأظهر المقطع السجناء وهم يحتفلون بخروجهم من زنازينهم بعد أن أحدثوا ثقوبا كبيرة فيها.

فيما نقلت صحيفة "تليغراف" البريطانية معلومات تفيد بأن 19 سجينا خرجوا من زنازينهم ليلة الثلاثاء وهربوا، ما أجبر وزير العدل، روبرت باكلاند، على إصدار أمر بإغلاق الجناح في السجن الفيكتوري المتقادم، ونقل 150 سجينا إلى سجون أخرى حتى إصلاحه وتجديده.

كذلك أضافت الصحيفة أنه تم استدعاء شرطة مكافحة الشغب لاستعادة النظام باستخدام رذاذ الفلفل، مبينة أن جريمة الهروب تستوجب عقوبة السجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن السلطات حذرت رؤساء السجن منذ 15 شهرا من وقوع الحادثة، ومن أن السجناء كانوا يحاولون الخروج من زنازينهم مستخدمين أدوات المائدة البلاستيكية من مطبخ السجن.