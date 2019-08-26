دي كابريو يتبرع لحماية رئة الأرض.. فكم قدم؟

تعهدت مؤسسة بيئية جديدة يدعمها الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو بتقديم 5 ملايين دولار كتبرع لمنطقة الأمازون التي اكتسحتها حرائق الغابات.

مؤسسة إرث أليانس "تحالف الأرض" أنشأها الشهر الماضي دي كابريو مع كل من لورين باول جوبز وبريان شيث.

ودشنت المؤسسة الأحد صندوق غابات الأمازون في إعلان على موقعها على الإنترنت.

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يسعى التحالف أيضا إلى الحصول على تبرعات للمساعدة في إصلاح الغابات المطيرة البرازيلية، والتي تسمى "رئتا الكوكب".

وأبلغ الخبراء الاتحاديون البرازيليون عن عدد قياسي من حرائق الغابات في جميع أنحاء البلاد هذا العام بزيادة مقدارها 84 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وسيتم توزيع الأموال على خمس مجموعات محلية تعمل على مكافحة المشكلة.