مجلة "تايم" تختار وجهة مصرية ضمن أفضل 100 مقصد سياحي بالعالم

وقع اختيار مجلة "تايم" الأميركية على منطقة درب البحر الأحمر التي تقع بالقرب من مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر. كواحدة من أفضل الأماكن السياحية التي يمكن زيارتها لعام 2019.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقوم بها مجلة "تايم" بنشر قائمة لأفضل أماكن سياحية في العالم. وتكون هذه الاختيارات بناء على جودة وتاريخ المكان وعراقته. حيث يوفر موقع درب البحر الأحمر فرصة للتعرف على الطبيعة البرية المتنوعة في مصر ونشر تراث قبائل البدو الذين يعيشون في هذه المنطقة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن الثراء والأصالة التي تقدمها مصر للعالم ساهمت في أن تجعل مصر تتصدر عناوين الصحف والمجلات العالمية.

كما أضافت وزيرة السياحة أن درب البحر الأحمر هو مشروع سياحي مجتمعي يهدف للحفاظ على البيئة ودعم المجتمعات المحيطة بها، والعمل على خلق فرص عمل لسكان المنطقة. وهذا يتماشى مع رؤية وزارة السياحة لوضع مصر على طريق السياحة المستدامة، حيث إن التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية جزء من الهدف الأشمل لوزارة السياحة، وذلك من خلال توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.

وتقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر للرحالة المصري عمر سمرة والرحالة البريطاني بن هوفلر، والأخير يعتبر أحد مؤسسي الدرب، وذلك لما بذلاه لدعم وتنشيط سياحة المغامرات والتعرف على ثقافة المناطق السياحية في مصر.