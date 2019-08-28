صور جريئة تنشر لأول مرة.. زوجة ملك تايلاند تفاجئ الشعب

شهد موقع القصر الملكي في تايلاند قبل أيام قليلة إقبالاً غير مسبوق من قبل التايلانديين الذين تهافتوا لرؤية صور جريئة تنشر لأول مرة لزوجة الملك، التي كانت في ما مضى حارسته الشخصية.

ونشر القصر الملكي في تايلاند عبر موقعه الإلكتروني، الاثنين، مجموعة من الصور غير المسبوقة للقرينة الجديدة للملك، ما تسبب بعطل مفاجئ في الموقع، بعدما ظهرت الزوجة في بعض الصور إلى جانب الملك، وهما يرتديان الزي العسكري.

صور نادرة وجريئة

وتم نشر الصور التي تعدّ جريئة ونادرة للملكة سينينات ونجفاجيراباكدي البالغة من العمر 34 عاماً بصحبة الملك ماها فاجيرالونغكورن، على موقع القصر الرسمي، مع سيرتها الذاتية الرسمية، وبدت داخل طائرة عسكرية وتحمل السلاح.

وقال مسؤول في القصر إن الموقع قد تعطّل بسبب عدد الزوار الهائل.

كما قال القصر الملكي في تايلاند في بيان إن الملك أمر بإنشاء سيرة ذاتية ملكية لسينينات، التي تدربت كقائدة طائرات وممرضة وحارسة شخصية.

يذكر أن ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن أعلن زواجه رسمياً من زوجته الرابعة، والتي تقود وحدة أمن الملك، في مايو الماضي ومنحها لقب ملكة في خطوة مفاجئة قبل يومين من التتويج.

وجاء في بيان نشر في الجريدة الرسمية "رويال غازيت" في تحينه أنه تم تسمية سوثيدا فاجيرالونغكورن نا أياتايا، الزوجة الجديدة للملك ماها فاجيرالونغكورن، ملكة لتايلاند.

واعتلى الملك ماها فاجيرالونغكورن البالغ من العمر 66 عاماً، العرش، عندما توفي والده الملك بوميبول أدولياديج في عام 2016 بعد سبعة عقود من تتويجه ملكاً للبلاد.