مصر.. قرار نهائي بمنع ظهور ريهام سعيد لمدة عام

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر برئاسة الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، قراراً بمنع ظهور الإعلامية ريهام سعيد، على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.

ويأتي القرار على خلفية إساءة المذيعة المصرية للسيدات البدينات وتقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى رسميه ضدها.

وكانت قناة "الحياة" في مصر قد قررت إيقاف برنامج "صبايا" ومقدمة البرنامج ريهام سعيد، وذلك بعد إساءاتها للسيدات البدينات.

وقالت القناة إن الإيقاف سيستمر إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام معها، على أن يتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له التحقيق، معلنة احترامها لكافة مشاهديها.

وتقدم المجلس القومي للمرأة في مصر بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد المذيعة بسبب حلقة من برنامجها تحدثت فيها عن السمنة، وأثارت استياء السيدات المصريات.

وقال المجلس إن الحلقة احتوت على عبارات وأوصاف غير لائقة، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأثارت ريهام سعيد الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن وجهت تعبيرات وألفاظا مهينة لمن يعانين من السمنة، قائلة إنهن عبء على الدولة وإنهن في عداد الموتى.

وشن رواد مواقع التواصل حملة ضد المذيعة، مؤكدين أنها تلفظت بأوصاف لا تتفق والمعايير المهنية والأخلاقية والدينية، كما تحدثت بطريقة مهينة عن سيدات مصر، وبصورة مدمرة لكرامتهن وطاعنة لأنوثتهن وفيها تحقير لهن.

وطالب المغردون إدارة قناة الحياة بتقديم اعتذار رسمي لهؤلاء السيدات، ووقف برنامج ريهام سعيد، كما هددوا بشن حملة لمقاطعة الشركات الراعية للبرنامج والداعمة ماليا للقناة.