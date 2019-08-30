انتظر 10 أشهر لتسلم جائزة بـ60 مليون دولار.. ليتهيأ نفسياً

انتظر لاجئ فيتنامي في كندا فاز بـ60 مليون دولار كندي في سحب يانصيب 10 أشهر ليستعدّ نفسيا لتسلّم هذه الثروة الطائلة.

وقال بون ترونغ خلال مؤتمر صحافي عقد مساء الأربعاء في مدينة إدمونتون عاصمة مقاطعة ألبرتا: "رحت أفكّر في تأثير هذه الجائرة على عائلتي. وخلصت إلى أنها ستغيّر أموراً كثيرةً، وحرصت على ضمان أن نكون مستعدّين للأمر".

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وبعد 10 أشهر من اختياره الأرقام الصائبة في سحب اليانصيب الكندي التي عهد على اختيارها هي نفسها منذ عقود، توجّه ترونغ إلى هيئة اليانصيب الكندية لتسلم جائزته قائلاً "نحن مستعدون".

ويعتزم ترونغ استخدام هذه الأموال لتسديد قرضه السكني وفواتير أخرى وأخذ إجازة قبل العودة إلى عمله كبستاني.

ولم يخبر ترونغ بعد أولاده الصغار بالجائزة التي فاز بها، حرصاً منه على تلقينهم مبادئ العمل. وقال مازحاً: "قد أخبرهم بالأمر بعد 10 سنوات أو 20 سنة".

وصل بون ترونغ (55 عاماً) مع عائلته إلى كندا قبل 36 عاماً هرباً من الحرب في فيتنام.

وأخبرت قريبته التي حضرت المؤتمر الصحافي أن ترونغ وعائلته "وصلوا إلى هنا معدمي الحال بعد الحرب في فيتنام وهم عملوا جاهدين. وأنا سعيدة لأجلهم".