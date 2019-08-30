رجل يقضي 82 يوماً في السجن بأميركا.. لجلبه عسلاً من جامايكا

قرر رجل من ولاية ماريلاند كان في زيارة لجامايكا أن يجلب معه بعض العسل من الكشك المفضل لديه والواقع على جانب طريق، لكن ما جلبه كان سبباً في دخوله السجن لعدة أشهر لافتراض زائف بأنه كان يهرب مخدر الميثامفيتامين.

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ذكرت وسائل إعلام أميركية أن ليون هوتون كان عائداً لأميركا بعد زيارة عائلية في أعياد نهاية العام الماضية عندما تنبه كلب مدرب على استكشاف المخدرات إلى حقيبته في مطار بالتيمور.

تم إلقاء القبض على الرجل، وعند استجوابه قال إن ما عثر عليه الكلب عبارة عن بقايا وجبات سريعة كان يحملها بالحقيبة.

لكن روايته لم تجد لها آذاناً صاغية وجرى اعتقاله وظل في السجن على الرغم من حصوله على إفراج من أجل العمل، وحتى بعد أن أثبت مختبر ولاية ماريلاند عدم العثور على دليل على وجود مخدرات في العسل بعد أسابيع من الاعتقال.

لكن نظراً لأن هوتون يحمل بطاقة خضراء للإقامة في الولايات المتحدة، فقد واجه احتمالان إما السجن أو الترحيل المحتمل حتى تصدر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة قرارها.

وبالتالي قضى هوتون 82 يوماً خلف القضبان لحمله العسل.