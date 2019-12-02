بعد 11 ساعة في الجو.. انتهت رحلة الخيول من حيث بدأت

اضطرت رحلة طيران من أمستردام إلى المكسيك إلى الالتفاف حوالي خمس ساعات ونصف الساعة في الجو، لتفادي ثورة بركان.

وبحسب ما ورد في تقرير لتلفزيون "فوكس" الأميركي، لم تتمكن الطائرة من الهبوط في أي مطار آخر سوى مقصدها، لأنها كانت تحمل شحنة خيول.

🔀 DIVERSION VOLCANO

KLM #KL685 to Mexico City is returning to Amsterdam due to the eruption of volcano Popocatépetl. Flight was over eastern Canada when it turned around. https://t.co/fL4LzQYnTZ pic.twitter.com/yXtNIqWzPY — Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) November 28, 2019

وفي النهاية عادت الرحلة إلى أمستردام مجدداً بعد أن عبرت في شرق كندا، ليكون مجمل رحلتها في الجو 11 ساعة مستمرة.

وتم اتخاذ القرار بالعودة فوق سماء كندا لتصبح الرحلة في النهاية طويلة جداً مع العجز عن الوصول إلى المطار النهائي في مكسيكو سيتي.

وكان موقع النشاط البركاني المعيق لحركة الطائرة بجوار مدينة مكسيكو، وقد خلّف "ظروفاً غير مواتية للطيران" بحسب "فوكس نيوز".

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كما تقرر استبعاد خيار الهبوط في المطار البديل بسبب شحنة الخيول التي تتطلب تحضيرات معينة.

وذكر بيان لشركة الطيران أن الهبوط تم بسلام في صبيحة يوم 28 نوفمبر بمطار سخيبول.