العثور على شخصين تاها أسبوعين في مناطق أسترالية نائية

أنقِذ رجل وامرأة بعدما أمضيا أسبوعين في مناطق أسترالية نائية مقتاتين بالبسكويت والمياه، لكن لا يزال هناك شخص ثالث مفقود، حسب ما ذكرت الشرطة الثلاثاء.

وانطلق الأصدقاء الثلاثة لاستكشاف المناطق الداخلية الشاسعة في البلاد قرب أليس سبرينغز في 19 تشرين الثاني/نوفمبر إلا أن سيارتهم وقعت في قاع نهر وعلقت هناك.

وبعد ثلاثة أيام أمضوها في انتظار المساعدة التي لم تصل، خشيت المجموعة أن تنفد إمداداتها الغذائية وقرر اثنان البحث عن المساعدة.

وأوضحت الشرطة، الثلاثاء، أن مزارعاً محلياً وجد فو تران البالغ من العمر 40 عاماً تائهاً لكن في "حال جيدة" بعدما سار لمدة يومين.

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وقد عثر على تران بعد العثور على تامرا ماكبث رايلي (52 عاماً) الأحد على بعد أقل من كيلومترين من السيارة، وكانت تعاني من الجفاف.

وأخبرت ماكبث رايلي إذاعة "إيه. بي. سي" أنها ورفيقيها تمكنوا من البقاء على قيد الحياة بفضل استهلاكهم المياه التي استحصلوا عليها من حفرة ماء مخصصة للماشية، إضافة إلى تناول البسكويت والنوم تحت السيارة.

لكن الشخص الثالث وهي كلير هوكريدج البالغة من العمر 46 عاماً، لم تُشاهد منذ انفصالها عن فو قبل يومين.

وقالت مديرة الشرطة بولين فيكاري عن رفقيها: "كانت بخير عندما غادر فو، وسنركز الآن بحثنا لتحديد مكانها".

وتعيش ماكبث رايلي وهوكريدج في أليس سبرينغز بينما يعيش فو في منطقة أسترالية أخرى.