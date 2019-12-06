معقول.. موزة على الحائط بيعت بـ 120 ألف دولار!

تداولت العديد من وسائل الإعلام، اليوم الجمعة، خبراً أقل ما يقال عنه إنه غريب، مفاده أن نسختين من عمل فني عبارة عن قطعة موز مثبتة على الحائط بيعت بمبلغ 120 ألف دولار، وذلك أثناء عرضهما في معرض "آرت بازل" بميامي الأميركية هذا الأسبوع.

ووقع هذا العمل الفني الذي حمل اسم " Comedian" النحات الإيطالي، مارويتسيو كاتيلان، الذي صمم المرحاض الذهبي الذي سرق من قصر في بريطانيا خلال وقت سابق من هذا العام.

وأفاد منظموا التظاهرة أن رجلاً وامرأة فرنسيين ابتاعا العمل الفني، مقابل 120 ألف دولار لكل واحدة منهما، بينما تم رفع سعر النسخة الثالثة لنحو 150 ألف دولار.

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وصرحت متحدثة باسم المعرض قائلة: "بعد توقف دام 15 عاماً، عاد كاتيلان إلى معرض الفن الدولي ونحن محظوظون للغاية بالتعاون معه".

وأردفت أن عمل الموزة يرمز لأشياء كثيرة مثل التجارة العالمية، وكنوع من الفكاهة والدخول المزدوج.

من جهته أوضح كاتيلان أنه كان يعمل على الفكرة منذ نحو عام، ونحت النسخة الأولى بلون البرونز، وراتنج (مادة خام تفرزها النباتات تستخدم في الأعمال الفنية وإنتاج البوليمرات)، لكن الفنان الإيطالي قرر العدول عن هذه الفكرة، بعدما كان يلاحظ الموز أينما سافر، فقرر أن يكون العمل الفني من الموز، واشتراه من متجر في ميامي قبل المعرض الفني.