صور.. ميلانيا ترمب تقرأ قصصا لأطفال سيقضون الميلاد بمستشفيات

تستمر سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترمب، في تقليد اتبعته سابقاتها، بقراءة قصص للأطفال المرضى الذين سيقضون عيد الميلاد بالمستشفيات.

وقال البيت الأبيض إن السيدة الأولى قامت بجولة في وحدتين بأحد المستشفيات، إحداهما للجراحات، بالمستشفى الوطني للأطفال في واشنطن يوم الجمعة.

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كما رافقت المرضى الصغار في غرفة للعب، وشاركتهم ألعابهم.

بعدها جلست ميلانيا مع اثنين من الأطفال أمام شجرة عيد الميلاد لتقرأ لهما قصة أطفال تعد الجزء الثاني من قصة قرأتها لأطفال المستشفى في 2018.

ويعود تقليد زيارة السيدة الأولى لمستشفى أطفال في فترة عيد الميلاد وقراءة قصة لهم إلى عقود مضت.