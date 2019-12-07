"بمواجهة الداعشي المغتصب".. وثائقي حصري على العربية

وثائقي حصري "بمواجهة الداعشي المغتصب"

اختطفها داعش وهي في الرابعة عشر من العمر.. الآن تجلس الأيزيدية أشواق وجها لوجه مع الداعشي الذي أسرها

السبت 5:30 مساءا بتوقيت GMT

8:30مساءا بتوقيت السعودية على شاشة #العربية pic.twitter.com/y5cLrmSZ6P