عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

"بمواجهة الداعشي المغتصب".. وثائقي حصري على العربية

المصدر: العربية.نت
صورة من الوثائقي
رابط مختصر

"بمواجهة الداعشي المغتصب".. وثائقي حصري تعرضه قناة "العربية"، حيث تواجه فتاة إيزيدية مغتصبها الداعشي وجهاً لوجه.

اختطفها "داعش" وهي في الرابعة عشرة من العمر، والآن تجلس الإيزيدية أشواق وجها لوجه مع الداعشي الذي أسرها.

الوثائقي تعرضه شاشة "العربية" الليلة في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت السعودية (5:30 بتوقيت غرينتش).

كلمات دالّة

#قناة العربية, #داعش, #بمواجهة الداعشي المغتصب, #العربية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر