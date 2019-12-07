"بمواجهة الداعشي المغتصب".. وثائقي حصري على العربية

وثائقي حصري "بمواجهة الداعشي المغتصب"— العربية (@AlArabiya) December 5, 2019
اختطفها داعش وهي في الرابعة عشر من العمر.. الآن تجلس الأيزيدية أشواق وجها لوجه مع الداعشي الذي أسرها
السبت 5:30 مساءا بتوقيت GMT
8:30مساءا بتوقيت السعودية على شاشة #العربية pic.twitter.com/y5cLrmSZ6P
"بمواجهة الداعشي المغتصب".. وثائقي حصري تعرضه قناة "العربية"، حيث تواجه فتاة إيزيدية مغتصبها الداعشي وجهاً لوجه.
اختطفها "داعش" وهي في الرابعة عشرة من العمر، والآن تجلس الإيزيدية أشواق وجها لوجه مع الداعشي الذي أسرها.
الوثائقي تعرضه شاشة "العربية" الليلة في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت السعودية (5:30 بتوقيت غرينتش).