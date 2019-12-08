بالفيديو.. هذا ما حل بموزة الـ120 ألف دولار!

بعدما اشترى زوجان فرنسيان موزة معلقة على جدار بشريط لاصق في معرض أميركي قيل إنها لوحة فنية، بـ 120 ألف دولار، شغلت هذه القصة الأوساط الإعلامية.

الجديد اليوم هو أن "فنانا جائعا" أنهى الجدل، فالعمل الفني الذي حمل عنوان "الكوميدي" وهو من تصميم الفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان، أكله أحد زوار المعرض الذي أقيم في مدستة "ميامي بيتش" بولاية فلوريدا الأميركية.

موضوع يهمك تداولت العديد من وسائل الإعلام، اليوم الجمعة، خبراً أقل ما يقال عنه إنه غريب، مفاده أن نسختين من عمل فني عبارة عن قطعة... معقول.. موزة على الحائط بيعت بـ 120 ألف دولار! الأخيرة



"كانت لذيذة"

ولربما تلك الواقعة هزت الشعور الفني لدى الممثل الأميركي دافيد داتونا، الذي دخل في حوالي الساعة الـ 1:45 مساء، وأكل الموزة المعلقة على الجدار بعدما أزال الشريط الذي كان يثبتها، ثم أطلق داتونا على فعله الذي اعتبره أداء فنيا اسم "فنان جائع"، مضيفا على الفيديو الذي نشره عبر صفحته على إنستغرام "أحب عمل موريزيو كاتليلان الفني، لقد كان لذيذا".

The really, really, really, really expensive banana at #ArtBasel was eaten this afternoon by a New York artist (Vid: David_Datuna) pic.twitter.com/90mUhktyqd — Joel Franco (@OfficialJoelF) December 8, 2019

"لم يدمر العمل الفني"

بدورها، قالت إحدى المنظمات للمعرض وتدعى بيغي ليبوف، لداتونا عندما رأته يمسك الموزة: "لا يفترض بك أن تلمس العمل الفني."

كما أبلغ المنظمون قوات الأمن بما قام به داتونا، الذي سرعان ما اختفى عن الأنظار، وقد علق مدير المسرح لوسيان تيراس بأنه العمل لا زال قابلا للإنقاذ، حيث يأتي العمل مصحوبا بشهادة توثيق، وإخلاء مسؤولية بإمكانية استبدال الموزة من قبل مالكي العمل إذا لزم الأمر.

وقال تيراس "إنه لم يدمر العمل الفني. الموزة كانت الفكرة. من الواضح أن مقتني العمل يشتريه من أجل الشهادة. الموزة لم تصنع لتدوم".

أما داتنونا فقد علق مازحا على فعله لصحيفة نيويورك تايمز: "إن الأمر لا يتعلق بالقطعة الفنية، إنه أداء فني. أنا أحب موريزيو كاتيلان. إنه فنان يأكل فنانا آخر. إن الأمر مرح".