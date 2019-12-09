شعرت بآلام حارقة.. وإذا بعقرب على الطائرة!

فوجئت سيدة أميركية كانت تنوي السفر هانئة إلى أتلانتا، بضيف غريب وسام على متن رحلة تابعة لخطوط "يونايتد" الأميركية كانت متوجهة من سان فرانسيسكو إلى أتلانتا.

فقد تعرضت المسافرة لصدمة، بعد أن فوجئت بعقرب يخرج من بنطالها، بحسب ما أفاد موقع "تي أم ذي".

وفي التفاصيل، فقد شعرت تلك السيدة التي لم يكشف عن اسمها بحريق هائل وألم في ساقها، فما كان منها إلا أن دخلت إلى حمام الطائرة، لتفاجأ بعقرب يتسلل من ثيابها ويقع أرضاً.

عندها صرخت طالبة النجدة، فسارع مضيفو الطائرة لنجدتها، وتمكنوا من قتل العقرب السام.

وفور هبوط الطائرة، نقلت المرأة مباشرة إلى المستشفى، دون أن يعرف ما إذا كانت ستقاضي شركة الطيران.