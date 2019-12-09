مارك أنطوان داليوين رئيساً تنفيذياً لـمجموعة MBC خلفاً لسام بارنيت

بعد قبوله استقالة الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة سام بارنيت، الذي أمضى أكثر من 17 عاماً فيها، أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC، الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، عن تعيين مارك أنطوان داليوين رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة خلفاً لـبارنيت، وذلك بعد حصول داليوين على ثقة مجلس الإدارة، رئيساً وأعضاء، ليتسلّم بالتالي مسؤولياته في 5 كانون الثاني/يناير 2020.

موضوع يهمك إيماناً منها بأهمية دعم البيئة الإنتاجية المتكاملة في المملكة العربية السعودية، تُطلق "MBC الأمل" مخيّمات تدريب متخصّصة... MBC "الأمل" تطلق مخيَّمات تدريب خاصة بالصناعات الثقافية السعودية

وفي هذا السياق، رحّب آل إبراهيم بانضمام داليوين إلى المجموعة، مشيداً بسيرته ومسيرته المهنية العالمية التي تتّسم بنجاحه في تحقيق النمو المؤسساتي والقيمة المضافة، ومثمناً تحلّيه بمعايير العلم والكفاءة والجدارة والمهنية والخبرة في قطاع البث التلفزيوني، وخدمات التلفزيون المشفّر-المدفوع، والإنتاج التلفزيوني في أوروبا والشرق الأوسط.

كما تمنّى آل إبراهيم لـداليوين التوفيق في مهامه الجديدة لناحية التمكُّن من إدارة دفّة المجموعة بنجاح، والمساهمة في استمرار ريادتها، وذلك بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة القادمة التي تشهد نمواً وتوسعاً مطرداً، وفقاً للخطة الخمسية التي أُعلنت خلال الفصل الرابع من عام 2018.

دور محوري لسام بارنيت

من جانبه، شكر مارك أنطوان داليوين مجلس إدارة مجموعة MBC ورئيسها الشيخ وليد آل إبراهيم على اختيارهم له وثقتهم به، مشدّداً في الوقت عينه على أهمية الدور المحوري الذي لعبه سلفه سام بارنيت على مدى أكثر من 17 عاماً، شهدت خلالها المجموعة نمواً مطرداً ونجاحات متعاقبة.

كما أكّد داليوين على أهمية العمل المشترك والوثيق مع كافة التنفيذيين والمديرين والموظفين في المجموعة سعياً لتحقيق الأهداف المرسومة.

الجدير ذكره أن مارك أنطوان داليوين هو تنفيذي بارز في قطاعي الإعلام والترفيه، وفي جعبته خبرة مهنية عالمية واسعة في البث والإنتاج التلفزيوني، إذ يُسجل له النجاح في تحقيق نموّ مطرد في الشركات التي اضطلع بمسؤوليات تنفيذية فيها.

استهل داليوين مسيرته المهنية في شركة Sony Pictures Entertainment العالمية (1995-1997). قبل انضمامه إلى مجموعة MBC، شغل داليوين منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة "مجموعة M7 (2016-2019)" التي تتّخذ من لوكسمبورغ مقراً رئيسياً لها، وتقع تحت مظلّتها باقة من القنوات التلفزيونية المشفّرة المدفوعة على الأقمار الصناعية، في كل من هولندا، وبلجيكا، والنمسا، والتشيك، وسلوفاكيا، وهنغاريا، ورومانيا.

تجدر الإشارة إلى أن "مجموعة M7" بيعت مؤخراً لمجموعة Canal+ التابعة لـ Vivendi العملاقة.

قبل ذلك، شغل داليوين منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الإنتاج التلفزيوني العالمي Zodiac Media Group منذ 2013 وحتى 2016، والشريك المؤسس لـRubis Media Partners (2011-2013)، ورئيساً تنفيذياً لـ"أوربت أرابيا"، و"شبكة أوربت شوتايم" (OSN) التي تتّخذ من مدينة دبي للإعلام مقراً رئيسياً لها (2006-2010).

وكذلك، الرئيس التنفيذي لـ C More Entertainment – Canal+ Nordic (2003-2005، ومديراً عاماً للقنوات في "FOX Kids Europe" (1997-2003).

داليوين مضطلع أيضاً بعدّة مشاريع لإنتاج المحتوى النوعي عالي الجودة في أوروبا.

حاز مارك أنطوان داليوين على شهادة البكالوريوس من معهد الدراسات السياسية (Sciences-Po) في باريس، إضافة إلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال MBA من جامعة هارفرد للأعمال Harvard Business School في الولايات المتحدة الأميركية.