فستان ارتدته الأميرة ديانا برقصة مع ترافولتا يعثر على مشتر                          

اشترت مؤسسة بريطانية الفستان الشهير الذي ارتدته الأميرة ديانا عندما رقصت مع الممثل جون ترافولتا في البيت الأبيض بعد فشله في العثور على مشتر خلال عرضه في اليوم السابق في مزاد علني.

وجاء في بيان لدار "كيري تايلور" التي نظمت المزاد في لندن في بيان "البائع مسرور لأنه كان يأمل في أن تبقى هذه القطعة في المملكة المتحدة" من دون تحديد هوية المؤسسة التي اشترته.

وكان سعر الفستان مقدرا بين 250 إلى 350 ألف جنيه استرليني (297 إلى 416 ألف يورو) وبيع في مقابل 220 ألف جنيه استرليني (262 ألف يورو) وقد اشتهر هذا الفستان بفضل صور تظهر ديانا ترقص مع جون ترافولتا على أنغام "يو شود بي دانسينغ" من فيلم "ساتدراي نايت فيفر".

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وكانت الأميرة ارتدت الفستان مرات عدة وهو من تصميم فيكتور إدلشتاين. وقد سبق أن بيع في مزاد بسعر 281 ألف يورو في العام 2013.

في المقابل، بيعت قطعتان أخريان للأميرة ديانا بسعر عال. فقد بيع فستان مخملي أزرق آخر من تصميم كاثرين كوساك يعود للعام 1986 بسعر 60 ألف جنيه أي ضعف سعره المقدر.

وبيع فستان أقصر كانت ترتديه الأميرة "في مجالسها الخاصة" بحسب دار المزادات وهو من تصميم كاثرين وولكر بسعر 35 ألف جنيه بينما كان سعره مقدرا بستة آلاف فقط.

وقد توفيت الأميرة في حادث سير في 31 آب/اغسطس 1997 في باريس.