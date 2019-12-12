الرئيس البرازيلي بولسونارو: ربما أكون مصابا بسرطان الجلد

قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الأربعاء، إنه ربما يكون مصاباً بسرطان الجلد، بعد زيارة طبية أزال خلالها ورما لحمياً من أذنه.

لكن المكتب الرئاسي قال إنه لا توجد مؤشرات على أن بولسونارو يعاني من السرطان، مضيفاً أن الرئيس ذهب إلى مستشفى في برازيليا خلال فترة الظهيرة.

وقال المكتب في بيان: "الرئيس في صحة جيدة ولا توجد أي مؤشرات على وجود سرطان الجلد وسيواصل مواعيده خلال هذا الأسبوع".

وفي وقت سابق، قال بولسونارو أيضاً إنه جرى نصحه بإلغاء زيارة لدولة السلفادور نتيجة الإرهاق.

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ومنذ أكثر من عام، تعهد الرئيس البرازيلي المنتخب بولسونارو بـ"تغيير مصير البرازيل سوياً" وذلك في خطاب النصر إثر فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بالبرازيل.

وقال الكابتن السابق في الجيش في خطاب تقسيمي اتّسم بنبرة عسكرية "لا يمكننا الاستمرار في مغازلة الاشتراكية والشيوعية والشعبوية وتطرّف اليسار"، متعهّداً أن يحكم البلاد "متّبعاً الكتاب المقدّس والدستور".

وانتُخب اليميني المتطرّف بولسونارو رئيساً للبرازيل بعد حصوله على أكثر من 55.7% من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت بأكتوبر 2018.