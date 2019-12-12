شجرة ميلادية بمطار.. تزين بقطع مصادرة من الركاب

خرج طاقم عمل مطار العاصمة الليتوانية فيلينوس بفكرة ذكية لتذكير المسافرين بأولوية السلامة، إذ أقاموا شجرة ميلادية مصنوعة من السكاكين والمسدسات المزيفة المصادرة.

هذه "الشجرة" معروضة في قاعة المغادرة في المطار، وهي بطول متر ونصف المتر. وقد أنجزت وزينت باستخدام قطع صودرت من الركاب أثناء عملية التفتيش الأمني.

وقال المتحدث باسم المطار تاداس فاسيلياوسكاس لوكالة فرانس برس إن هذه القطع تشمل سكاكين ومقصات وولاعات وشفرات وقطع خطرة شتى، مضيفاً "كلها موجودة على شجرة الميلاد".

وتابع قائلاً: "في حال لا تريدون أن تروا مقتنياتكم الشخصية المحظورة على شجرتنا الميلادية العام المقبل، من الأفضل لكم أن تتأكدوا من الشروط المتعلقة بما يسمح بحمله في حقائب السفر قبل توضيبها لرحلتكم المقبلة".

وقد استخدم مطار فيلينوس هذه السنة أكثر من 4,6 مليون راكب، بحسب إحصائيات رسمية نشرت على موقع المطارات الليتوانية.